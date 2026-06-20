Vista Flores vivió una emotiva jornada patriótica en homenaje a Manuel Belgrano

La comunidad de Vista Flores se reunió este viernes en la Plaza Manuel Belgrano para conmemorar el Día de la Bandera y recordar al General Manuel Belgrano, al cumplirse 206 años de su paso a la inmortalidad.

El acto estuvo encabezado por el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y contó con la participación de estudiantes, docentes, autoridades provinciales y nacionales, integrantes del gabinete municipal, concejales y vecinos que se acercaron para formar parte de una de las fechas más significativas del calendario patrio.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, acompañada por la Banda Militar Granadero Chepoyá. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio y una ofrenda floral en memoria del creador de la bandera nacional.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la promesa de lealtad a la Bandera realizada por alumnos de cuarto grado de escuelas primarias del distrito. A su vez, estudiantes de segundo año de nivel secundario llevaron adelante el tradicional juramento de fidelidad al símbolo patrio. Tras el acto, el jefe comunal entregó certificados a cada uno de los jóvenes que participaron de este importante compromiso ciudadano.

Las actividades culminaron con un desfile cívico-militar que recorrió las calles de Vista Flores. Instituciones educativas, entidades deportivas, agrupaciones tradicionalistas, fuerzas de seguridad y representantes de las Fuerzas Armadas participaron del homenaje, acompañados por una gran cantidad de vecinos que compartieron una tarde marcada por la emoción, el respeto y el sentimiento patriótico.