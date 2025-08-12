Violencia en el fútbol tunuyanino

Alberto Estrella, presidente de la Liga de Fútbol Tunuyán, dialogó con el programa «A Media Mañana» por Canal 8, para dar los detalles sobre los sucesos que acontecieron el pasado fin de semana en la final del fútbol local.

El domingo, se enfrentaron los clubes Sarmiento y Fernández Álvarez. A minutos de terminar el encuentro, se registraron agresiones y un árbitro debió ser hospitalizado.

«El consejo de la liga pactó jugar en la cancha de Escorihuela, en cancha neutral», todo comenzó como estaba planeado, pero terminó de la peor manera.

«En el partido de Fernández Álvarez y Sarmiento faltando 13 minutos para el final inició la violencia», aseguró Estrella.

«Fueron agredidos los árbitros, uno terminó en el hospital. El lunes supe que estaba siendo revisado por el médico forense», detalló. «No es fácil perder, estaba ganando el club Fernández Álvarez y parte de los jugadores de Sarmiento agredieron», dijo y aclaró que no todos estuvieron involucrados.

«Automáticamente, como hay agresión. Se suspendió y terminó siendo campeón el equipo que iba ganando (Álvarez)».

Tras lo sucedido, «hay muchas situaciones que están en los informes. No todos están involucrados. Habrá actuaciones contra los agresores».

Para finalizar, señaló que él también fue agredido por lo que debió resguardarse para cuidar su integridad física. Además, insistió en solicitar a la comunidad que se trabaje conjuntamente para erradicar la violencia del fútbol.