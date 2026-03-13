Viernes 13: por qué esta fecha está rodeada de supersticiones y por qué muchos la consideran de mala suerte

Este viernes 13 vuelve a aparecer en el calendario y, como ocurre cada vez que coincide esta combinación de día y número, resurgen las supersticiones que durante siglos asociaron esta fecha con la mala suerte, los accidentes y los hechos desafortunados.

Aunque hoy muchas personas lo toman con humor o simple curiosidad, la creencia alrededor del viernes 13 tiene raíces históricas, religiosas y culturales que se fueron transmitiendo a lo largo del tiempo.

El origen de la mala fama del número 13

Una de las explicaciones más difundidas señala que el número 13 siempre fue considerado “desafortunado” en distintas culturas, en contraste con el 12, que suele verse como un número “perfecto” (12 meses del año, 12 signos del zodíaco o 12 horas en el reloj).

En la tradición cristiana también aparece una referencia conocida: en la Última Cena había 13 personas en la mesa, y uno de ellos fue Judas, quien traicionó a Jesús. Desde entonces, para muchos el número quedó asociado a la mala fortuna.

Por qué el viernes también tiene mala reputación

Algunas versiones históricas sostienen que el viernes ya tenía una carga simbólica negativa en ciertas tradiciones religiosas, ya que se lo vincula con el día de la crucifixión de Jesús.

Otra teoría muy difundida relaciona la fecha con un hecho ocurrido en la Edad Media: el viernes 13 de octubre de 1307, el rey de Francia ordenó arrestar a los miembros de la Orden de los Caballeros Templarios, lo que habría contribuido a reforzar la idea de que ese día estaba marcado por la desgracia.

Mitos, cultura popular y curiosidades

Con el paso del tiempo, la cultura popular ayudó a consolidar la fama del viernes 13. Películas, libros y series lo transformaron en un símbolo del terror y la mala suerte.

Incluso existe un término para describir el miedo irracional a esta fecha: parascevedecatriafobia, una palabra poco conocida que se utiliza para referirse específicamente al temor al viernes 13.

¿Superstición o simple coincidencia?

A pesar de todas las historias que rodean a esta fecha, no hay pruebas científicas que demuestren que el viernes 13 sea realmente un día con más mala suerte que cualquier otro.

Sin embargo, la tradición sigue viva y cada vez que aparece en el calendario muchas personas prefieren evitar decisiones importantes, viajes o situaciones riesgosas, mientras que otras simplemente lo toman como una curiosidad más del folclore popular.