Vendimia: abrió el concurso para diseñar el afiche oficial

Para el ganador, habrá un premio millonario.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, llama a concurso público de diseño del sistema de identidad y comunicación visual que promocionará la Fiesta Nacional de la Vendimia y el calendario vendimial. La propuesta ganadora recibirá un premio de $6.000.000. Además, podrán otorgarse menciones especiales a sugerencia del jurado y se deberá definir un orden de mérito.

El miércoles 10 de septiembre, a las 12, habrá una reunión informativa para los interesados. La misma se llevará a cabo en la sala Elina Alba (España y Gutiérrez, Ciudad).

Pueden participar, de forma individual, egresados de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, nivel superior, universitario, terciario o tecnicatura y de forma grupal, equipos de trabajo conformados por dos o más personas, de las cuales al menos un integrante debe ser egresado de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, nivel superior universitario; terciario o tecnicatura.

Los participantes deberán ser de nacionalidad argentina y mayores de 18 años. Las propuestas deben reflejar el significado que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia – 90 aniversario y el calendario vendimial, en su contexto social y cultural para la edición 2026

Las bases y anexos se pueden consultar y descargar aquí. Las propuestas se recibirán el jueves 2 de octubre de 2025, de 9 a 13, en la sede de Cultura, España y Gutiérrez de Ciudad.

El concepto de sistema es para dar una imagen integrada y fuerte a todas las piezas comunicacionales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Aquí radica la importancia de que cada pieza cumpla su función específica y que se articule con las restantes. Las propuestas deberán ser pensadas para soportes físicos y digitales.

El jurado estará integrado por:

Tres representantes nominados por la Subsecretaría de Cultura: Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale.

Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone

Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi.

Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro.

Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini.

Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato (María Marta Farrás).

Representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza): Susana Cabrera

Representante de Emetur: Luis Serrano

Veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría: Walter Gazzo.

Para conocimiento de los interesados habrá ejemplares del libro La Vendimia para ver, de Ariel y Fabián Sevilla para ser consultados en la Biblioteca Pública General San Martín.

Además, se adjunta una breve descripción de la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia y un brief redactado por los jurados invitados especiales Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale.