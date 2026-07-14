Una joven de 18 años murió tras un choque entre una camioneta y una moto en Tunuyán

El siniestro ocurrió durante la noche del lunes en Colonia Las Rosas, sobre calle Tabanera. La acompañante de la motocicleta fue trasladada al Hospital Scaravelli y las causas del hecho son investigadas.

Una joven de 18 años falleció este lunes por la noche tras un violento choque entre una camioneta y una motocicleta en Colonia Las Rosas, Tunuyán. La víctima, identificada por sus iniciales V.A.S.Q., murió en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que otra joven resultó herida y debió ser hospitalizada.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92. Por motivos que aún son materia de investigación, una Chevrolet S10 que circulaba de este a oeste colisionó con una motocicleta Zanella 150 que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, el personal médico constató el fallecimiento de la joven de 18 años en el lugar. En tanto, la acompañante de la moto fue derivada al Hospital Scaravelli con una presunta fractura en el pie izquierdo, donde quedó a la espera de estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

El conductor de la camioneta no sufrió heridas y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En el lugar trabajó personal policial, Policía Científica, Policía Vial, Tránsito Municipal y Asistencia a la Víctima, mientras la Justicia avanza con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.