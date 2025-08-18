Una gran cantidad de visitantes disfrutó del Manzano Histórico

Con un calendario cargado de actividades.

Durante el fin de semana largo, el Paraje Manzano Histórico fue punto de encuentro de cientos de vecinos y turistas. Con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas se conmemoraron tres días de historia y tradición.

El Parador Joven, el Museo Sanmartiniano, los artesanos y el paseo gastronómico acompañaron las jornadas sanmartinianas brindando espacios de disfrute.

El ciclo Música entre Montañas cerró la tarde en el renovado mini anfiteatro. Con la presentación del grupo local Sin Fronteras, el público se puso de pie, agitó pañuelos y se sumó al baile.