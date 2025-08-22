Un sismo de 7,5° se registró en las aguas entre Argentina y Chile 

Se activó alerta de tsunami en una zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó sobre un movimiento sísmico de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

La información preliminar registró que el sismo fue a las 22:16 hora local, a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.

La magnitud del sismo llevó al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena a declarar de forma inmediata un estado de precaución por riesgo de tsunami. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó “abandonar las zonas de playa en el territorio antártico chileno”.

Además, se activó el sistema de mensajería de emergencia SAE para reforzar las alertas. Pese a que en un principio se emitió una alerta por tsunami, esta fue cancelada pocas horas después y afortunadamente no se reportaron daños materiales.