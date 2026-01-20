Tupungato continúa con la atención oftalmológica gratuita

La Municipalidad de Tupungato continúa desarrollando operativos oftalmológicos en el departamento, en el marco del trabajo articulado con la prestigiosa Fundación Zaldívar, con el objetivo de cuidar la salud visual de la comunidad.

La semana pasada alrededor de 50 personas fueron parte del primer operativo del 2026. Estas jornadas forman parte del acuerdo que se sostiene a lo largo del año y permiten realizar controles oftalmológicos primarios, así como tareas de detección para identificar a personas que requieren estudios más complejos o tratamientos específicos.

Gracias a este trabajo conjunto, se han concretado acciones como controles visuales, tratamientos y cirugías oftalmológicas, mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas de todas las edades, priorizando a quienes no cuentan con cobertura de obra social.

Más Información

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano, que atiende de lunes a viernes de 8 a 14 h, en la oficina ubicada en calle 25 de Mayo y Mosconi.