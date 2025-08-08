Tunuyán inició el calendario de poda anual en calles y barrios 

Se solicita la colaboración de la comunidad.

El municipio de Tunuyán, dio inicio al Cronograma de Poda Anual, la actividad está coordinada por la Dirección de Ambiente y la Dirección de Servicios Públicos, con supervisión técnica especializada. La misma, se enmarca en la planificación técnica y se desarrollará durante el mes de agosto. El operativo contempla un cronograma que integra de forma progresiva los distintos sectores del Departamento.

Este viernes 8 de agosto a partir de la hora 10, la cuadrilla de poda realizarán trabajos en los barrios Costanera y Los Cóndores. Luego, se continuará por otros sectores y barrios del Departamento. La intervención responde a lo establecido por la Ley de Arbolado Público N° 7874, que prohíbe la poda particular sin autorización. Es por este motivo, que los vecinos respeten la normativa para evitar daños al arbolado y sanciones.

Durante la jornada se realizarán tareas de poda controlada, limpieza de ramas y revisión del estado sanitario de los ejemplares. El objetivo es garantizar la seguridad de los peatones, preservar el patrimonio forestal y ordenar el entorno urbano. Se solicita a la comunidad no intervenir por cuenta propia y colaborar con los equipos autorizados.

La planificación contempla recorridos por zonas de alto tránsito y espacios públicos con vegetación consolidada. Las tareas se ajustan a criterios técnicos y se realizarán en horarios establecidos para minimizar molestias. El cumplimiento del cronograma permite mantener el equilibrio ambiental y mejorar la calidad del espacio compartido.

Normativa Legal

La Ley de Arbolado Público N° 7874, en su artículo 43, establece de forma clara que queda terminantemente prohibido a particulares, empresas públicas o privadas realizar tala, erradicación, destrucción, podas, rebajes, desbrotes, limpieza o mantenimiento de árboles pertenecientes al arbolado público sin la debida autorización.

Debido a ello, el incumplimiento de esta normativa implica no solo un daño ambiental, sino también sanciones legales para quienes intervengan de manera clandestina. La poda inadecuada puede generar serios perjuicios en la salud de los ejemplares, alterar el entorno urbano y comprometer la seguridad de los vecinos.