Tunuyán: Abrieron las inscripciones para audiciones de Vendimia

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura, convoca a artistas del Valle de Uco a participar de las audiciones para la Vendimia Departamental 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14 de noviembre a las 11.00 mediante el formulario https://forms.gle/CKxb42w3BJEGxVzy5
Podrán inscribirse personas de 14 años o más, oriundas del Valle de Uco. Las audiciones se realizarán en el Auditorio Municipal según el siguiente cronograma:
Cronograma y acreditaciones
SÁBADO 15 de noviembre
Bailarines folclóricos: acreditación 08.00.
Bailarines contemporáneos: acreditación 15.00.
DOMINGO 16 de noviembre
Actores y actrices: acreditación 09.00.
Cantantes: día y horario a confirmar.
Requisitos
Edad: 14 años o más.
Residencia: ser oriundo/a del Valle de Uco.
Documentación: presentarse con DNI y en horario de acreditación.
Consultas
Correo: vendimia970@gmail.com