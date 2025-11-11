Tunuyán: Abrieron las inscripciones para audiciones de Vendimia

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura, convoca a artistas del Valle de Uco a participar de las audiciones para la Vendimia Departamental 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14 de noviembre a las 11.00 mediante el formulario https://forms.gle/CKxb42w3BJEGxVzy5

Podrán inscribirse personas de 14 años o más, oriundas del Valle de Uco. Las audiciones se realizarán en el Auditorio Municipal según el siguiente cronograma:

Cronograma y acreditaciones

SÁBADO 15 de noviembre

Bailarines folclóricos: acreditación 08.00.

Bailarines contemporáneos: acreditación 15.00.

DOMINGO 16 de noviembre

Actores y actrices: acreditación 09.00.

Cantantes: día y horario a confirmar.

Requisitos

Edad: 14 años o más.

Residencia: ser oriundo/a del Valle de Uco.

Documentación: presentarse con DNI y en horario de acreditación.

Consultas

Correo: vendimia970@gmail.com