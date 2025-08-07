Tras la derrota en el Congreso, Milei se reunió con su Gabinete

De manera sorpresiva, el presidente Javier Milei decidió reunir esta tarde en Casa Rosada a su Gabinete para analizar los pasos a seguir luego de la dura derrota que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde la oposición no solo logró aprobar algunos proyectos que el Poder Ejecutivo considera que ponen en riesgo el equilibrio fiscal, sino también impulsar el freno a varias reformas que ya implementó por decreto la actual gestión.

El encuentro, que suele realizarse por la mañana, esta vez comenzó cerca de las 16:00, en el Salón Blanco, donde los principales funcionarios hicieron un repaso de lo sucedido en materia legislativa y cómo afecta eso a sus respectivas carteras.

Según reconstruyeron fuentes de Casa Rosada, la reunión fue convocada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y además de ella y el mandatario participaron: el portavoz, Manuel Adorni; y los ministros: Patricia Bullrich, de Seguridad; Luis “Toto” Caputo, de Economía; Sandra Pettovello, de Capital Humano; Luis Petri, de Defensa; Mario Lugones, de Salud; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el jefe de ministros, Guillermo Francos.

En el lugar también estuvo el asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

El miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción a varias iniciativas, entre las cuales están el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de la emergencia en pediatría, que obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a “garantizar” los recursos para hospitales.

Además, la oposición consiguió los votos para un primer rechazo a varios de los decretos que firmó Sturzenegger a lo largo de este año gracias a las facultades delegadas que había obtenido con la Ley Bases.

De esta manera, se dejarían sin efecto los cambios administrativos que se hicieron en el INTA y el INTI, así como las modificaciones en organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.

Las autoridades nacionales ahora estudian los pasos a seguir, teniendo en cuenta que ahora todas esas medidas deberán tratarse en el Senado, donde el oficialismo tiene incluso un panorama más complicado.