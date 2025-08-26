«Tarjeta Soldado»: estos son los beneficios que tendrán los militares

La propuesta será lanzada oficialmente.

Desde septiembre comenzará a funcionar un nuevo beneficio destinado a militares y sus familias: la Tarjeta Soldado.

Esta iniciativa del Ministerio de Defensa busca otorgar descuentos y ventajas especiales a más de un millón de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, entre ellos efectivos en actividad, retirados, reservistas, empleados civiles, estudiantes y docentes de institutos de formación, veteranos de Malvinas, afiliados al IOSFA y familiares de caídos.

Al igual que la tarjeta para jubilados lanzada recientemente por Capital Humano, este esquema no generará un gasto directo para el Estado. La financiación se concretará mediante convenios con empresas privadas, que ofrecerán beneficios a cambio de acceder a una amplia base de clientes potenciales.

La propuesta apunta a unificar los acuerdos que cada fuerza mantenía de forma individual, con el fin de garantizar condiciones más equitativas y ampliar la red de descuentos para todos los integrantes del sistema de defensa. El Ministerio de Defensa adelantó que en las próximas semanas dará a conocer más detalles de su implementación.

Los comercios adheridos mostrarán una calcomanía que los identificará como parte del programa. Para activar el descuento bastará con presentar el DNI y el CUIL; los locales verificarán la condición de beneficiario a través de un sistema provisto por Defensa.

Estos son los rubros afectados:

Alimentos: supermercados, mayoristas y almacenes de barrio.

Indumentaria y hogar: ropa, calzado, librerías, electrodomésticos y tecnología.

Transporte y turismo: rebajas en pasajes terrestres, aéreos y fluviales, además de hoteles, agencias de viaje y complejos militares de descanso.

Salud y deporte: descuentos en farmacias, ópticas, gimnasios y prestadores de servicios médicos privados.

Educación: beneficios en matrículas y cuotas de universidades, colegios y cursos de idiomas.

Tecnología y servicios: promociones en internet, telefonía móvil, software y dispositivos electrónicos.

Otros rubros: seguros, bancos, espectáculos culturales y deportivos, colonias de vacaciones y clubes sociales.