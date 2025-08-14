Secuestraron 170 kilos de carne en mal estado

Una persona quedó aprehendida.

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía de Mendoza, junto a personal de Bromatología de la Municipalidad de Rivadavia realizó un allanamiento que concluyó con el decomiso de más de 170 kilos de productos cárnicos que no cumplían las condiciones alimentarias. El procedimiento se llevó a cabo en calle Martín García.

El accionar conjunto incluyó a efectivos de la Unidad Investigativa de Rivadavia-Junín y de la Policía Rural, quienes, junto con los inspectores, verificaron que la totalidad de los alimentos almacenados no cumplía con las condiciones sanitarias mínimas, lo que los hacía impropios para el consumo humano.

Durante el procedimiento, se incautaron otros elementos utilizados para la venta y manipulación de los alimentos, como balanzas, máquinas, una cámara de frío, cuchillos y un teléfono celular.

El ayudante fiscal de turno ordenó la aprehensión del responsable, su traslado a la Comisaría 13, el secuestro del celular y dispuso que el personal de Bromatología municipal labró las actas correspondientes para el secuestro y la desnaturalización de los alimentos.