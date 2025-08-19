Se realizará la Expo Educativa en Tunuyán

Será el 26 de agosto.

El municipio de Tunuyán, llevará adelante en los próximos días la Expo Educativa 2025. Se trata de un espacio pensado para que estudiantes e interesados conozcan la amplia oferta académica del Valle de Uco.

El encuentro se desarrollará en el Polideportivo de Tunuyán y comenzará a las 10 hs con el acto de apertura oficial.

Con entrada libre y gratuita, se podrán recorrer los stands, acceder a información directa de cada institución y conocer carreras, tecnicaturas y programas de formación para el ciclo lectivo 2026.

La educación es futuro, y esta expo se consolida como un espacio de orientación, diálogo y oportunidades para el desarrollo de Tunuyán y de todo el Valle de Uco.