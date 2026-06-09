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Deportes

Se filtraron las pruebas del impactante show de drones para la apertura del Mundial

junio 9, 2026

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero en las últimas horas la atención se centró en otro protagonista: el espectáculo de apertura. Imágenes filtradas de los ensayos permitieron conocer parte del show que iluminará el cielo de la Ciudad de México antes del puntapié inicial.

Los videos muestran a cientos de drones sincronizados formando figuras tridimensionales en movimiento, en una puesta visual que combina precisión tecnológica y efectos lumínicos de gran escala. Entre las imágenes recreadas aparecen el trofeo de la Copa del Mundo, un futbolista en acción y distintas representaciones inspiradas en la cultura mexicana.

También se observan las banderas y los nombres de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, que serán homenajeados a través de las coreografías aéreas diseñadas especialmente para la ocasión. El despliegue estará acompañado por música y efectos visuales integrados al renovado escenario del Estadio Azteca.

La FIFA apuesta a que esta ceremonia marque un antes y un después en las aperturas mundialistas. La combinación de arte, innovación digital y tecnología de última generación promete ofrecer una de las presentaciones más espectaculares de la historia del torneo, aunque no será la única, ya que Estados Unidos y Canadá también tendrán sus propios actos inaugurales.