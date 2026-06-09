Se filtraron las pruebas del impactante show de drones para la apertura del Mundial

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo jueves con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero en las últimas horas la atención se centró en otro protagonista: el espectáculo de apertura. Imágenes filtradas de los ensayos permitieron conocer parte del show que iluminará el cielo de la Ciudad de México antes del puntapié inicial.

Los videos muestran a cientos de drones sincronizados formando figuras tridimensionales en movimiento, en una puesta visual que combina precisión tecnológica y efectos lumínicos de gran escala. Entre las imágenes recreadas aparecen el trofeo de la Copa del Mundo, un futbolista en acción y distintas representaciones inspiradas en la cultura mexicana.

También se observan las banderas y los nombres de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, que serán homenajeados a través de las coreografías aéreas diseñadas especialmente para la ocasión. El despliegue estará acompañado por música y efectos visuales integrados al renovado escenario del Estadio Azteca.

La FIFA apuesta a que esta ceremonia marque un antes y un después en las aperturas mundialistas. La combinación de arte, innovación digital y tecnología de última generación promete ofrecer una de las presentaciones más espectaculares de la historia del torneo, aunque no será la única, ya que Estados Unidos y Canadá también tendrán sus propios actos inaugurales.