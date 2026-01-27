Robaron en un drugstore de Tunuyán y fueron detenidos

Según información policial dos hombre oriundos de Chubut se encontraban consumiendo una bebida en la vereda de un local comercial de Av. San Martín y Moreno de Tunuyán. Allí, fueron sorprendidos por otros dos sujetos, quienes bajo amenazas con un arma blanca (cuchillo) los obligaron a entregarles el dinero en efectivo que llevaban consigo y luego se dieron a la fuga.

Dicha situación fue advertida por el personal de las cámaras del CEO, quienes alertaron al personal de la Unidad Especial de Patrullaje, aportando las características y dirección de fuga de los sujetos. Minutos después, en la intersección de Ruta Nacional N° 40 y calle La Argentina, se logró la aprehensión de los presuntos autores, junto al secuestro del arma blanca utilizada y el dinero de las víctimas, siendo trasladados a sede judicial.

Se trata de dos masculinos de 26 y 28 años con antecedentes como: Averiguación de Hurto Simple, Av. Robo Simple y Violación de domicilio. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.