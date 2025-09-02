Recuperan elementos robados y detuvieron a un hombre en Tupungato

Fue en un complejo de cabañas.

Un hombre de 55 años denunció de que un sujeto habría ingresado a su predio de cabañas y sustrajo palos destinados a la viña. Constató el faltante de 15 palos.

Tras dar aviso a las autoridades, personal policial realizó patrullaje y, a 20 metros del lugar, en un descampado, se logró detener a un joven de 20 años y el secuestro de 5 palos de madera sulfatados de 3 metros cada uno.

Por directivas del Ayudante Fiscal Dr. Diego Morresi, el detenido fue trasladado a disposición de la Oficina Fiscal de la Cría. 20°.