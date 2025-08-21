Recomendaciones ante la posible llegada de Zonda

Piden precaución.

El Ministerio de Seguridad y Justicia advierte sobre la probabilidad de viento Zonda en diversas zonas del territorio provincial y solicita a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para proteger la salud y evitar situaciones de riesgo.

El fenómeno podría registrarse a partir del jueves por la mañana y extenderse hasta el viernes.

Frente a este escenario, las autoridades remarcan la necesidad de mantenerse informados y adoptar precauciones especialmente en los grupos más vulnerables, como personas mayores, niños y quienes padecen afecciones respiratorias o cardíacas. Y recomiendan una hidratación constante y contar con la medicación habitual, en el caso de enfermedades crónicas.

También aconsejan aislar los hogares lo mejor posible para evitar el ingreso del aire seco y caliente. Para esto se pueden usar trapos húmedos en ventanas y rendijas, además de mantener la humedad en los interiores rociando pisos y paredes con agua.

El viento Zonda arrastra gran cantidad de polvo, por lo que se sugiere evitar su inhalación, proteger los ojos y no tener contacto con superficies metálicas que podrían provocar descargas estáticas. Además se pide extremar los cuidados en la vía pública, donde el viento puede desprender ramas, chapas u otros objetos, generando así riesgos tanto para peatones como para automovilistas.

Finalmente se destaca el riesgo de incendios, ya que la sequedad del ambiente favorece la propagación del fuego. Por esta razón se recomienda evitar el uso de materiales inflamables, no realizar quemas y asegurarse de apagar completamente cigarrillos o brasas antes de descartarlos.