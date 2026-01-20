Por Vendimia, cerrará el Camping Municipal de Tupungato

Uno de los espacios más requeridos por turistas y vecinos para pasar el fin de semana en Tupungato, cerrará sus puertas del 03 al 09 de febrero.

Los motivos, se deben al armado de la logística para su Vendimia Departamental. Cabe recordar que dentro del camping, se encuentra el Teatro Griego Municipal, donde se llevará adelante una nueva edición de Vendimia.

Durante los dias mencionados, los artistas realizarán ensayos generales, se armará la técnica y toda la logística de ranchos, comercios y seguridad para la gran fiesta. La misma tendrá lugar el próximo 7 de febrero.

​Cronograma general

​La Vendimia en Tupungato se desarrollará a lo largo de dos jornadas centrales. El sábado 1 de febrero, la comunidad podrá acompañar la tradicional Vía Blanca de las Reinas, que recorrerá la avenida Belgrano y marcará el inicio de las celebraciones vendimiales en el departamento.

La fiesta principal tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal, ubicado en el distrito El Peral, donde se llevará adelante el acto central de la Vendimia Departamental, con la puesta en escena de «Historia​s de Pueblo y Vecinos» y la elección de la Reina y Virreina 2026.