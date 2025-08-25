Patovicas golpearon violentamente a un joven en una fiesta de 15

Fue en Mendoza, Chacras de Coria.

La madrugada del domingo dejó una escena de violencia que generó indignación en la provincia. En pleno festejo de un cumpleaños de 15 en un salón ubicado en Chacras de Coria, dos patovicas redujeron con extrema violencia a un adolescente, al que según la denuncia de su familia “golpearon y asfixiaron hasta dejarlo inconsciente”.

El joven, identificado como Matías Brizuela, permanece internado en la Clínica de Cuyo y su estado encendió las alarmas sobre la responsabilidad de los organizadores y del propio establecimiento.El hecho quedó registrado en un video grabado por un testigo, que muestra cómo dos integrantes de seguridad inmovilizaron al chico en el piso del estacionamiento privado, frente a la mirada de varios invitados que nada pudieron hacer para detener la agresión.

Según la familia, todo comenzó cuando Matías se dio cuenta de que había olvidado su campera en el guardarropas y pidió autorización para ingresar nuevamente al salón. En ese momento, uno de los patovicas lo interceptó y, sin mediar explicación, lo atacó con golpes y maniobras de estrangulamiento.

La víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia por sus padres al centro de salud, donde permanece bajo observación médica. “Mi hijo es un chico inocente, que solo intentó recuperar su campera. No merecía semejante brutalidad. Es deplorable lo que hicieron, y el salón debe hacerse responsable”, expresaron sus familiares en un comunicado.

Las autoridades provinciales tomaron intervención y se espera que la Justicia investigue tanto a los agresores como a la administración del salón.