Otro conductor borracho realizaba peligrosas maniobras en Tunuyán

Manejaba con 1,25 gramos de alcohol en sangre.

Nuevamente, el alcohol al volante en el Valle de Uco. Otra vez en Tunuyán. El hecho ocurrió cuando personal de Policía Vial informó sobre la conducción peligrosa de un Renault Logan blanco, que fue interceptado en Ruta Nacional y Azcuénaga, Tunuyán.

Al entrevistarse con el conductor, este emanaba aliento etílico, por lo que se le realizó dosaje, arrojando 1,25 g/l.

Se procedió al secuestro del vehículo y a la aprehensión del infractor, en el marco del Código de Faltas.