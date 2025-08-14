Ocultaba 44 kilos de cocaína entre granos de maíz y Gendarmería los descubrió

La carga viajaba en un camión, el conductor quedó detenido.

Personal de la Sección “Monte Quemado”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, controló un camión con acoplado que transportaba granos de maíz procedente de la ciudad de Aguaray (Salta) con destino la provincia de Santa Fe.

El rodado arribó al puesto de control ubicado sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los gendarmes inspeccionaron la carga con el pasaje del can detector de narcóticos “Jasy”, que reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

Cuando los uniformados profundizaron el control, constataron dos cajas de cartón ocultas entre los granos, las cuales contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, arrojando un peso total de 44 kilos 645 gramos de cocaína.

Asimismo, dentro de la cabina del conductor, se constató la presencia de una carabina calibre 22, con 30 municiones del mismo calibre.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención del ciudadano involucrado y la incautación del rodado con el acoplado, la droga y la carga, como así también el armamento y municiones.