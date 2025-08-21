Nuevo aumento de sueldo para los senadores: $10,2 millones

En medio de una semana de alta tensión en el Congreso, se conoció que las dietas de los senadores nacionales superarán los $10,2 millones en bruto a partir de noviembre. El incremento surge de la reciente actualización paritaria de los trabajadores legislativos, a la que están vinculados directamente los haberes de los integrantes de la Cámara alta.

El aumento

En junio de este año, tras otra paritaria, los sueldos en la Cámara alta habían alcanzado los $9,5 millones en bruto. La decisión generó debates internos y llevó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a firmar una resolución en la que ofreció a los senadores la posibilidad de adecuar total o parcialmente sus dietas, comunicándolo a la Presidencia.

En esa oportunidad, referentes de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR y algunos legisladores provinciales renunciaron al aumento. En cambio, la mayoría del kirchnerismo no lo hizo, salvo casos puntuales como el riojano Fernando Rejal.

La nueva paritaria prevé aumentos escalonados: un 1,3% en junio, julio y agosto con un bono remunerativo de $25.000; y 1,2% en septiembre, octubre y noviembre con un bono remunerativo de $20.000. El acumulado llega a 7,52%. De esta manera, el módulo se ubica en $2.554 y al multiplicarse por 4.000 se obtiene un haber superior a los $10,2 millones en bruto.

Con este nuevo esquema, los senadores nacionales percibirán más de $10,2 millones brutos desde noviembre, aunque los descuentos por impuestos y aportes reducirán el monto en mano a cobrar a partir de diciembre.