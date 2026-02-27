Nuevamente la UEP Tupungato secuestró plantas de marihuana

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realizó dos procedimientos con secuestro de plantas de marihuana.

La primera intervención se dió en Costa Canal Zingaretti, donde incautaron dos plantas de marihuana superiores a los dos metros de altura y con un peso mayor a los 9kg. La segunda intervención, se llevo a cabo en el callejón Luconi, allí se incautaron siete plantas de marihuana de entre 2 y 2,5 metros de altura y con un peso mayor a los 16kg.

En ambos casos personal de la UEP convocó a la Division de Lucha contra el Narcotrafico para el secuestro de las plantas con las directivas impartidas por el Juzgado Federal en turno. Por los dos hechos, no hubo detenidos, solamente moradores identificados que luego serán citados por la justicia.