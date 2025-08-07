Nevó en el Manzano Histórico

Piden precaución para circular.

En una fría jornada, la nieve llegó al Manzano, cubrió parte del paraje con un manto blanco que se extiende entre el Cristo y el puesto Alférez Portinari.

Por este motivo, Vialidad Mendoza recomienda a los conductores transitar con precaución si se recorre o visita este tramo que no es asfaltado, que tiene las características y dificultades de un circuito típico de montaña y cuyo camino bordea un arroyo.

Sobre todo conducir con especial atención a partir del Paso de los puntanos, a 1,5 kilómetros del Cristo, donde comienza a notarse un poco más de nieve acumulada.

Misma situación para Vallecitos hasta el refugio Don Bosco, en la Ruta Provincial 89, en Luján, y uso obligatorio de cadenas desde el refugio hacia arriba ya que se han acumulado más de 10 centímetros de nieve.

También nieva sobre la Ruta Provincial 89, en el paraje La Carrera, en Tupungato, cuyo tramo tiene un carpetín asfáltico luego de ser mejorada la ruta en el último año por Vialidad Mendoza con la reconstrucción de la base estructural del camino, y otro tramo de suelo natural.

Por otra parte, se registran lloviznas en distintos puntos del territorio provincial, situación que se extendería hasta la tarde, por lo que la recomendación de transitar con precaución se extiende para todas las rutas del territorio.