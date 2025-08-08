Mujeres al Volante ya abrió la inscripción para el segundo ciclo 

Mirá dónde inscribirte hoy.

Ya son muchas las mujeres que se sumaron al programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa de la Municipalidad de Tunuyán que promueve la formación vial como herramienta de autonomía y seguridad.

Este viernes hasta las 13 horas, continúa la inscripción en distintos puntos del departamento:

Centro Cultural Colonia Las Rosas

La Pintada

CIC Los Árboles

Delegación Municipal de El Manzano

Desde su creación en 2018, el programa ha formado a más de 6.300 mujeres de todo el departamento, consolidándose como una política pública que genera igualdad de oportunidades y transforma realidades.