Millonaria recompensa para dar con un narco que tenía campos en Mendoza

Vicente Matías Pignata.

El Gobierno nacional elevó a cinco millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Vicente Matías Pignata, un hombre oriundo de Santa Fe condenado por narcotráfico y prófugo de la Justicia desde 2019.

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Además de sus domicilios en la ciudad de Santa Fe, el prófugo tenía propiedades en la localidad de Bowen, en el departamento de General Alvear, donde se dedicaba a la explotación de campos. Esa conexión con Mendoza fue destacada en la resolución ministerial y lo vincula directamente con inversiones en la provincia.

Quienes tengan datos certeros sobre el paradero de Pignata pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. El Ministerio de Seguridad aclaró que se garantizará la reserva de identidad de quienes colaboren.Con el nuevo ofrecimiento, el Gobierno busca reforzar la búsqueda de un prófugo que lleva más de seis años evadiendo a la Justicia, con raíces tanto en Santa Fe como en Mendoza.