Milei elogió a Caputo tras el dato de inflación: «El mejor ministro de Economía de la historia»

A nivel nacional, la inflación fue del 1,9%.

El presidente Javier Milei reaccionó con entusiasmo tras conocerse el índice den inflación de julio, que según el INDEC fue del 1,9%. A través de su cuenta de X, el mandatario no solo celebró el dato sino que aprovechó para elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de la historia por lejos”.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de Milei junto a Caputo, reforzando el gesto político de respaldo. El punto que más destacó el jefe de Estado fue la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, y que se ubicó en 1,5% en julio. Para el Gobierno, este valor representa un avance significativo en el combate contra la suba de precios. Caputo, por su parte, también utilizó sus redes sociales para remarcar el dato y ponerlo en contexto histórico. “La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018”, escribió, destacando que, además, los rubros estacionales registraron un incremento del 4,1% y los precios regulados subieron un 2,3%.

El ministro presentó este resultado como un paso firme en la consolidación del plan económico oficial, que apunta a mantener la inflación mensual por debajo del 2% de manera sostenida. Desde su entorno, subrayaron que el impacto de la suba del dólar en julio fue prácticamente nulo en la medición, lo que para el Ejecutivo es una señal de que las expectativas están contenidas.

El dato de julio confirma una tendencia de desaceleración inflacionaria que el Gobierno exhibe como uno de sus principales logros. Según el INDEC, en lo que va de 2025 la inflación acumulada es de 17,3%, mientras que la interanual se mantiene en torno al 40%. Para Milei, se trata de la validación de su rumbo económico y de la gestión de Caputo, a quien ya colocó públicamente en el podio de los ministros de Economía de la historia argentina.