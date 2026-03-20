Milei apuntó contra empresarios y los acusó de impulsar precios más altos

El presidente de la Argentina, Javier Milei, volvió a tensar la relación con el sector privado al lanzar duras críticas contra parte del empresariado durante su exposición en el Foro Económico del NOA 2026.

En su discurso, el mandatario aseguró que existen empresarios y políticos que están “a favor de precios más altos, salarios más bajos y empleos de peor calidad”, en una fuerte acusación sobre el funcionamiento del sistema económico.

Según Milei, estas prácticas responden a un esquema de privilegios y falta de competencia, que termina perjudicando directamente a los trabajadores y al poder adquisitivo de la población.

Críticas al modelo económico tradicional

El Presidente enmarcó sus declaraciones dentro de una crítica más amplia al sistema que denomina de “prebendas”, donde ciertos sectores empresariales se beneficiarían de regulaciones o protecciones.

En ese sentido, vinculó estas conductas con la corrupción estructural y sostuvo que generan distorsiones en la economía, especialmente en la formación de precios.

Además, cuestionó lo que definió como una “carnicería mediática” contra su gestión y defendió su programa económico basado en la apertura de mercados y la competencia.

Un conflicto que se profundiza

Las declaraciones se suman a una serie de cruces recientes entre el Gobierno y empresarios, en los que Milei ha criticado a sectores industriales por mantener precios elevados en el mercado interno.

El trasfondo del conflicto está ligado al rumbo económico del oficialismo, que impulsa una mayor liberalización y cuestiona modelos de protección a la industria local.

Impacto político y económico

El discurso del Presidente vuelve a poner en el centro del debate quiénes son los responsables de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, en un contexto donde la economía sigue en proceso de ajuste.

Mientras el Gobierno apunta a los empresarios prebendarios, desde otros sectores sostienen que los precios también están condicionados por factores como costos, impuestos y contexto macroeconómico.