Desde Tunuyán, las milanesas XL que son famosas a nivel nacional

El sitio TN reconoció la gastronomía local, puntualmente de un reconocido comercio gastronómico que tiene como sello sus milanesas gigantes. Se trata de un sitio icónico, «El Gallego».

Ubicado sobre la avenida San Martín de Tunuyán, el bodegón con más de 50 años de historia hoy se destaca a nivel nacional.

El Gallego es considerado por muchos el local con las milanesas más grandes de la Argentina. Incluso, su icónico plato “Mila de locos” puede llegar a ser compartido por hasta diez personas de buen comer. Entre sus comidas estrella se halla la milanesa mil hojas y la milanesa con fideos, abundantes platos donde el sabor predomina. Con una amplia variedad, para todos los gustos.

El Gallego combina lo mejor de la cocina argentina con el espíritu español, destacándose por sus irresistibles tortillas y las imponentes patas de jamón ibérico cortadas al instante, a la vista de todos, como entrada o compañía ideal para sus aperitivos y platos.

Ampliando sus locales para que nadie se pierda la oportunidad de probarlas, cuentan con otro local más cercano a la capital mendocina, se ubica en calle Italia del distrito Chacras de Coria.