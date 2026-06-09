Mientras acudían a un incendio, Bomberos chocaron con un motociclista en Tupungato

Un importante incendio afectó a un galpón en Tupungato durante la noche de este lunes, generando un amplio despliegue de personal de emergencia en la zona. Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran una intensa columna de humo y llamas de gran magnitud, visibles desde distintos puntos del departamento.

Mientras los equipos se dirigían al lugar para combatir el fuego, se habría producido un siniestro vial que involucró a un móvil de Bomberos de la Policía de Mendoza, perteneciente a la delegación Tupungato, y a un motociclista.

Cc: Matías Pascualetti Radio Nihuil

De acuerdo con información que comenzó a circular en redes sociales y que aún no fue confirmada oficialmente, el motociclista habría sufrido heridas de gravedad tras el impacto. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La situación continúa en desarrollo y se espera información oficial durante las próximas horas para conocer tanto el origen del incendio como el estado de salud de las personas involucradas en el accidente.