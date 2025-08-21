Media sanción al proyecto que busca un cambio horario en Argentina

De qué se trata.

La Cámara de Diputados de Argentina debatió un proyecto de ley impulsado por el mendocino Julio Cobos que busca modificar el huso horario oficial del país, atrasando los relojes una hora para establecer el –04 GMT, en lugar del actual -03 GMT, vigente desde 1969.

Esta iniciativa, que retoma propuestas presentadas por Julio Cobos desde 2022, tiene como objetivo alinear el horario con la luz solar, reducir el consumo de energía eléctrica y mejorar la calidad de vida, en un contexto de crisis energética global.

Además, plantea otorgar flexibilidad a provincias y municipios, especialmente los cercanos a la cordillera, para ajustar hasta dos horas en casos específicos.

Atrasar una hora permitiría aprovechar la luz solar matutina y reducir la iluminación artificial por la tarde, con impacto en hogares, escuelas y comercios.

Además, la iniciativa busca coordinar con países del Mercosur, como Brasil, para facilitar operaciones comerciales y logísticas, minimizando diferencias horarias.

De aprobarse, el cambio al -04 GMT impactará horarios laborales, escolares y de servicios públicos, con una adaptación inicial que podría ser incómoda, pero con beneficios a mediano plazo, según experiencias internacionales.