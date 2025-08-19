Luis Petri dejó la UCR y se afilió a LLA

El ministro de Defensa, Luis Petri, tomó la decisión de irse de la Unión Cívica Radical (UCR), y dar el salto para afiliarse a La Libertad Avanza (LLA) y además encabezar la boleta como candidato a diputado nacional.

El desembarco del funcionario a las «fuerzas del cielo» y ser protagonista de lo que serán las elecciones del 26 de octubre, abre las puertas también para uno de sus próximos objetivos que se vislumbran a mediano plazo: competir por las elecciones para la gobernación de Mendoza.

Luis Petri en redes sociales, escribió: «En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el Presidente Javier Milei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza».

«Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre», agregó.