Las intensas nevadas obligaron a cerrar el paso a Chile

El cierre se mantendrá hasta mañana.

El Paso a Chile Cristo Redentor permanecerá cerrado este miércoles, según lo anunciaron las autoridades, debido a la inestabilidad que afecta alta montaña con intensas nevadas.

Si bien las nevadas afectarán principalmente el sector argentino del cruce internacional, el tránsito quedará suspendido en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.La medida, de carácter preventivo, buscará garantizar la seguridad de los viajeros ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en la zona.

El cierre se mantendrá al menos hasta la mañana del jueves 21, momento en que las autoridades evaluarán la situación y determinarán si las condiciones son propicias para reabrir el corredor.