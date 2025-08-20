La provincia proyecta importantes obras para Tunuyán

Con una inversión de $1000 millones.

Tras la aprobación del Expediente N° 7058, Tunuyán contará con financiamiento provincial que permitirá llevar adelante obras fundamentales para el departamento.

Desde el Gobierno de Mendoza se gestionó el envío de aportes no reembolsables (ANR) por casi $600 millones, y la asignación de un crédito provincial cercano a los $400 millones, al municipio de Tunuyán.

Fondos que serán destinados a obras claves para el desarrollo del departamento. La medida quedó formalizada en el Expediente N° 7058, recientemente aprobado por la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Tunuyán. De este modo, la provincia reafirma su capacidad y garantiza que los municipios mendocinos puedan avanzar en infraestructura necesaria para sus comunidades.

Priorizando las necesidades de los vecinos, los fondos destinados a un municipio gobernado por un signo político diferente, refleja el trabajo del Gobierno provincial con todos los departamentos.

Las obras fueron propuestas por el propio municipio y contarán con el acompañamiento de los concejales de Cambia Mendoza.

Entre las obras que se llevarán adelante en Tunuyán, se encuentran las planificadas para calle Quintana, calle ex Ruta 40 vieja, desde los bomberos hasta la intersección de Ruta 40, calle La Puntilla, Santillán y Calderón.

Con esta inversión, que supera los $1.000 millones, el Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo su compromiso de lograr un desarrollo territorial equilibrado, asegurando que cada departamento disponga de los recursos necesarios para crecer con obras reales y concretas.