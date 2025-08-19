La policía vial realizó más de 800 multas viales durante el fin de semana largo

La mayoría de los conductores dieron resultado negativo en los controles de alcoholemia.

Durante el último fin de semana, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un amplio operativo de prevención vial en rutas y accesos de toda la provincia, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los gobiernos municipales.

Entre la noche del viernes y el domingo se controlaron 1.841 vehículos mediante puestos fijos y móviles distribuidos estratégicamente en distintos puntos de Mendoza. Como resultado se labraron 881 actas de infracción, de las cuales 669 correspondieron a faltas leves. Además se retuvieron 26 licencias de conducir, 27 motocicletas y 18 vehículos particulares.

El control de alcoholemia fue uno de los ejes del operativo. De las 595 pruebas realizadas, 28 arrojaron resultado positivo. Esto significa que el 95% de los conductores no presentaron alcohol en sangre. Entre quienes superaron el límite permitido, 13 registraron niveles inferiores a un gramo de alcohol por litro de sangre.