La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Austria: un egipcio dirigirá al campeón del mundo

La FIFA oficializó este viernes la designación arbitral para el próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El encargado de impartir justicia en el duelo ante Austria será el egipcio Amin Mohamed Omar, quien tendrá su segunda presentación en la actual Copa del Mundo.

El árbitro africano ya tuvo acción en el certamen durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, donde dejó una buena imagen y cumplió una actuación sin sobresaltos. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir a la Albiceleste en un partido clave por la segunda fecha del Grupo J.

A sus 40 años y con experiencia internacional desde 2017, Omar combina su carrera arbitral con su profesión de abogado. Para el encuentro contará con la asistencia de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, mientras que Alejandro Hernández y Diego Sánchez completarán el equipo arbitral.

Argentina llegará al compromiso tras comenzar su participación mundialista con una contundente victoria sobre Argelia, resultado que la dejó bien posicionada en la tabla de su grupo y con la posibilidad de asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

El cruce entre la Selección de Lionel Scaloni y Austria se disputará el próximo lunes 22 de junio desde las 14 (hora argentina) en el estadio de Dallas, en Texas, donde el vigente campeón del mundo buscará dar un nuevo paso hacia los octavos de final.