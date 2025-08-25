La Escuela Municipal de Idiomas tiene su primera cohorte de egresados

Se egresaron más de 70 estudiantes.

El Auditorio Municipal fue escenario de un hito para la educación gratuita y de calidad, más de 70 alumnos se egresaron de la Escuela Municipal de Idiomas. Los graduados recibieron sus diplomas tras completar dos años de formación en inglés, portugués y francés.

Esta propuesta abierta a la comunidad, está destinada a quienes buscan ampliar sus horizontes personales y profesionales. A través de clases prácticas, centradas en la oralidad y la escucha activa, se promueve el desarrollo de habilidades comunicativas con enfoque laboral. Esta iniciativa fortalece la inserción profesional y genera nuevas oportunidades para los ciudadanos del departamento.

La Escuela Municipal de Idiomas es un ejemplo de cómo la educación pública puede ser accesible, innovadora y transformadora. Este logro representa el esfuerzo de cada estudiante y el compromiso del Municipio con una educación de calidad.