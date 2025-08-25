 Saltar al contenido
Tunuyán

La Escuela Municipal de Idiomas tiene su primera cohorte de egresados

agosto 25, 2025

Se egresaron más de 70 estudiantes.

El Auditorio Municipal fue escenario de un hito para la educación gratuita y de calidad, más de 70 alumnos se egresaron de la Escuela Municipal de Idiomas. Los graduados recibieron sus diplomas tras completar dos años de formación en inglés, portugués y francés.

Esta propuesta abierta a la comunidad, está destinada a quienes buscan ampliar sus horizontes personales y profesionales. A través de clases prácticas, centradas en la oralidad y la escucha activa, se promueve el desarrollo de habilidades comunicativas con enfoque laboral. Esta iniciativa fortalece la inserción profesional y genera nuevas oportunidades para los ciudadanos del departamento.

La Escuela Municipal de Idiomas es un ejemplo de cómo la educación pública puede ser accesible, innovadora y transformadora. Este logro representa el esfuerzo de cada estudiante y el compromiso del Municipio con una educación de calidad.