Jubilados sin aumento: Milei logró sostener el veto a la Ley de Jubilaciones

La oposición no alcanzó los dos tercios que necesitaba.

El oficialismo logró sostener el veto presidencial contra la ley que establecía un aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, además de un bono de $110.000 para quienes cobran la mínima. Aunque la oposición logró frenar el veto a la Ley de Discapacidad, no logró blindar el veto de Javier Milei a la Ley de Jubilaciones.

Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, el Gobierno consiguió el tercio de voluntades necesario para bloquear la insistencia de la oposición y sepultar la iniciativa.

La derrota opositora en Diputados implica que la discusión también quedó neutralizada en el Senado, donde ya no tendrá chances de avanzar.

De esta manera, el presidente sumó un triunfo clave en el Congreso frente a una de las leyes que más tensión había generado en los últimos meses. Al interior del recinto, la oposición denunció a los Gobernadores por «aprietes» y «corrupción política» mediante llamadas telefónicas a los Diputados presentes, queriendo alterar los votos de los legisladores.