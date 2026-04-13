El histórico dirigente radical regresa a la función pública para ocupar un lugar estratégico en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Su designación busca aportar experiencia legislativa y política a la gestión judicial de la provincia.

En un movimiento que refuerza el ala política del Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó este lunes 13 de abril de 2026 la designación de Juan Carlos Jaliff al frente de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza. El nombramiento se dio a conocer a través de la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial.

El regreso de un peso pesado a la gestión Jaliff, exvicegobernador y expresidente provisional del Senado, es una de las figuras con mayor trayectoria dentro del radicalismo mendocino. Su llegada al área de Justicia no es casual: Cornejo busca una figura con alto perfil institucional para aceitar los vínculos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de una agenda cargada de reformas procesales.

Los ejes de la gestión de Jaliff:

Vínculo institucional: Fortalecer el diálogo con la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

Fortalecer el diálogo con la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Reformas legislativas: Coordinar la implementación de nuevas normativas en el sistema judicial provincial.

Coordinar la implementación de nuevas normativas en el sistema judicial provincial. Seguridad y Justicia: Trabajar en conjunto con la ministra Mercedes Rus en el abordaje integral de la seguridad desde el marco legal.

El impacto político del nombramiento La designación de Jaliff ha sido interpretada por los analistas como una señal de «blindaje político» y experiencia para un área sensible. Tras haberse alejado de la primera línea de fuego luego de su mandato en la Legislatura, su retorno al Gobierno Provincial aporta una mirada experta en el proceso de toma de decisiones de la Casa de Gobierno.

Desde el entorno del Gobernador destacaron la capacidad de Jaliff para construir consensos, una habilidad que se considera clave para el actual contexto político y económico de Mendoza en este abril de 2026.

Repercusiones en la oposición Como era de esperar, la noticia generó diversas reacciones en los bloques opositores, donde algunos sectores cuestionaron la designación de «figuras históricas» en lugar de nuevos perfiles técnicos. Sin embargo, en el oficialismo reina la confianza en que el nuevo subsecretario será una pieza fundamental para consolidar la seguridad jurídica en la provincia.