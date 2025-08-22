Importante operativo contra una banda dedicada al robo de vehículos 

También se dedicaban a la venta ilegal de autopartes.

Doce detenidos, más de 12 millones de pesos secuestrados, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes fueron el saldo de 25 allanamientos simultáneos ejecutados en Guaymallén, Las Heras y Ciudad. “Éste es el reflejo del trabajo sostenido y la decisión política de combatir el delito organizado desarticulando redes que alimentan el comercio ilegal”, sostuvo la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dio a conocer los detalles del duodécimo megaoperativo ejecutado por la Policía de Mendoza en lo que va del año. “Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes”, sostuvo la funcionaria. Y detalló que “la investigación, encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla, refleja el trabajo sostenido y la decisión política de combatir el delito organizado desarticulando redes que alimentan el comercio ilegal”.

Fueron 25 los allanamientos simultáneos realizados en Guaymallén, Las Heras y Ciudad. Como resultado, 12 personas quedaron detenidas. Además se incautaron más de 12 millones de pesos, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes, como 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparruedas y chapas patentes.

“Este procedimiento se enmarca en el trabajo coordinado que venimos desarrollando con el Ministerio Público Fiscal en cada uno de los megaoperativos”, agregó Rus. El despliegue, que comenzó en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones y la Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad.