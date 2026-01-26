Grilla Tonada 2026: día a día, qué artistas tocan en el festival

Llega la 44º edición del Festival Nacional de la Tonada, que como cada año se celebra en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán. El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas del folclore argentino, en un espacio que supo ser anfitrión de grandes artistas que dieron sus primeros pasos allí y gracias a ese escenario llegaron a los principales festivales del país.
Con dos noches cargadas de música, tradición y espíritu familiar, el festival propone una programación que reúne a voces consagradas y nuevas propuestas del género.
Conocé cuáles son los artistas principales que estarán en la Tonada 2026:
Sábado 31 de enero:
Jonathan Ballesteros
Los Chimeno
Los Pardo
Matria Cuyana
Viviana Montoya
Sin Frontera
Lázaro Caballero
Campedrinos
Domingo 1 de febrero:
AMTA Valle
Algarroba.com
La Grieta
Las Hermanas Abraham
Las Voces de Mi Tierra
Los Méndez
Abel Pintos
Cada jornada reunirá a familias, turistas y amantes del folclore bajo el cielo tonadero, consolidando al festival como una de las celebraciones más convocantes de la región.