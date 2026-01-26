Grilla Tonada 2026: día a día, qué artistas tocan en el festival

Llega la 44º edición del Festival Nacional de la Tonada, que como cada año se celebra en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán. El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas del folclore argentino, en un espacio que supo ser anfitrión de grandes artistas que dieron sus primeros pasos allí y gracias a ese escenario llegaron a los principales festivales del país.

Con dos noches cargadas de música, tradición y espíritu familiar, el festival propone una programación que reúne a voces consagradas y nuevas propuestas del género.

Conocé cuáles son los artistas principales que estarán en la Tonada 2026:

Sábado 31 de enero:

Jonathan Ballesteros

Los Chimeno

Los Pardo

Matria Cuyana

Viviana Montoya

Sin Frontera

Lázaro Caballero

Campedrinos

Domingo 1 de febrero:

AMTA Valle

Algarroba.com

La Grieta

Las Hermanas Abraham

Las Voces de Mi Tierra

Los Méndez

Abel Pintos

Cada jornada reunirá a familias, turistas y amantes del folclore bajo el cielo tonadero, consolidando al festival como una de las celebraciones más convocantes de la región.