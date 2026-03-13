Gendarmería secuestró cocaína y marihuana a dos ciudadanos chilenos en la cordillera sanjuanina

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron estupefacientes durante un operativo realizado en la zona cordillerana de la provincia de San Juan, en el marco de la Operación Veranadas (Temporada 2025-2026).

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Escuadrón 26 “Barreal”, quienes realizaban patrullajes a caballo por los Valles Cordilleranos, específicamente en el sector de pasturas Las Garzas, una zona utilizada para el pastoreo de ganado durante la temporada estival.

Durante el recorrido, los gendarmes detectaron un ruco (vivienda informal) en el que se encontraban dos hombres de nacionalidad chilena. Tras identificarlos, los efectivos procedieron a inspeccionar el lugar y revisar sus pertenencias.

En ese contexto, los funcionarios encontraron dos bolsas de nylon. Una de ellas emanaba un fuerte olor característico a marihuana, mientras que la otra contenía una sustancia blancuzca, lo que motivó la realización de pruebas de campo.

Mediante el test Narcostest, los gendarmes confirmaron que la sustancia correspondía a cocaína, con un peso aproximado de 1 gramo. Además, se secuestraron 42 gramos de marihuana y 3.600 semillas de cannabis sativa.

Ante esta situación, intervino la Fiscalía Federal de la ciudad de San Juan, que dispuso el decomiso de los estupefacientes y que ambos ciudadanos quedaran supeditados a la causa judicial.

Cabe destacar que Gendarmería Nacional participa del Operativo Veranadas (Temporada 2025-2026), un dispositivo que tiene como objetivo controlar y coordinar el ingreso de crianceros chilenos al territorio argentino con sus ganados, quienes utilizan las pasturas cordilleranas durante el verano para el pastoreo.

En ese marco, los efectivos realizan controles permanentes en la zona de frontera, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir delitos en áreas de difícil acceso de la cordillera.