Gendarmería interceptó un camión que trasladaba  30 toneladas de cuarzo

Se secuestró la carga y el vehículo.

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería, se encontraban en un puesto de control sobre el kilómetro 202, de la Ruta Nacional N° 141. En el Paraje Forestal, donde detuvieron la marcha de un camión con acoplado procedente de Valle Fértil (SJ) que transportaba aproximadamente 30 toneladas de mineral cuarzo.

Al solicitar la documentación, el transportista carecía de la guía de tránsito de minerales y rocas de aplicación en infracción a la Ley Provincial 494-M Unificación de Legislación Minera del Nuevo Cuyo, Incisos 21, 30 y 32 «Tránsito de Minerales».

Por el hecho, intervino el Juzgado de Paz de Caucete y el Ministerio de Minería San Juan, al tratarse de un documento esencial para el transporte, dispuso el secuestro preventivo del rodado y carga transportada, a disposición de la autoridad judicial.