Cambios en la RTO: qué modificó Nación y cómo impactará en Mendoza

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que apuntan a ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar los controles y extender los plazos de vigencia para determinados vehículos.

Las medidas también tendrán impacto en Mendoza, donde el esquema de habilitación de talleres ya funciona con un sistema abierto.

Uno de los cambios más importantes es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permitirá que talleres mecánicos, concesionarias e importadores puedan realizar la RTO siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa.

Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que la provincia ya contaba con un régimen de inscripción abierto para nuevos talleres, aunque hasta ahora la normativa nacional impedía que un taller mecánico prestara simultáneamente el servicio de revisión técnica. Con la nueva reglamentación, esa restricción desaparece.

La reforma busca ampliar la oferta de lugares habilitados para realizar los controles, agilizar los trámites y generar mayor competencia dentro del sistema, manteniendo los estándares de seguridad vial exigidos para circular.

Nuevos plazos para la revisión técnica

Otra de las modificaciones relevantes está relacionada con la vigencia de la RTO para vehículos particulares.

A partir de la nueva normativa:

Los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera inspección a los 5 años.

Los vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad tendrán que renovar la RTO cada 24 meses.

Los vehículos con más de 10 años deberán continuar realizando la revisión cada 12 meses.

En el caso de vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas, la revisión seguirá siendo anual.

Más talleres habilitados

Con la puesta en marcha del nuevo registro nacional, cualquier establecimiento que demuestre capacidad técnica y cuente con el equipamiento requerido podrá solicitar la habilitación para prestar el servicio.

Las verificaciones podrán realizarse en talleres autorizados de todo el país, incluyendo vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga y unidades especiales.

Cuánto cuesta actualmente la RTO en Mendoza

Los valores vigentes en la provincia son:

Motos hasta 300 cc: $21.700

Motos de más de 300 cc: $40.500

Autos particulares: $58.600

Camionetas: $64.700

Multa por circular sin RTO

No contar con la revisión técnica vigente constituye una falta leve. Actualmente, la sanción ronda los $50.000, aunque puede reducirse a $30.000 si se abona dentro de los tres días hábiles posteriores a la infracción.