Fuerte sismo con epicentro en La Rioja se sintió en Córdoba y San Luis

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.7 y sacudió a la región centro-sur del país.

Un sismo de 4.7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró este martes con epicentro en la provincia de La Rioja. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se sintió con una intensidad más débil en Córdoba y San Luis.

El epicentro del temblor se ubicó 17 kilómetros al noroeste de la localidad riojana de Ulapes, 25 kilómetros al sureste de Chepes y 89 kilómetros al oeste de Chancaní, a las 5.42 de este martes. Fue la profundidad del fenómeno, de 146 kilómetros, lo que significó la ausencia de daños reportados hasta el momento.

El movimiento se sintió principalmente en las localidades más cercanas al epicentro, incluyendo algunas de las provincias de Córdoba y San Luis, una zona clave para el monitoreo sísmico regional.Según la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el sismo fue calificado en nivel tres como “débil”, es decir que lo percibieron algunas personas en reposo en las localidades riojanas de Ulapes y Ambil, en la localidad de Quines, provincia de San Juan, y en Villa Dolores, Córdoba.

En tanto, fue calificado como nivel dos a tres, “muy débil” de intensidad – es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo o en edificios – en las localidades de Mina Clavero, Río Cuarto y ciudad de Córdoba; en Chamical, La Rioja; y en las ciudades de San Juan y Mendoza.