Fiesta Patronal Tupungato 2025

“María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”
Estas fiestas son una oportunidad para reencontrarnos como comunidad, celebrar nuestra fe y fortalecer la esperanza que María inspira en el corazón de Tupungato.
Tupungato se prepara para vivir con fe y entusiasmo su Fiesta Patronal 2025, bajo el lema «María convoca a Tupungato a una caravana de esperanza y alegría”. Como cada año, la comunidad se une en oración, encuentro y celebración, honrando a Nuestra Señora del Socorro, patrona del departamento.
Las actividades principales se desarrollarán entre el 6 y el 16 de noviembre, con la tradicional Novena Patronal y la Caravana Mariana Departamental, momentos que convocan a fieles de todos los distritos a renovar la fe y la esperanza.
Novena Patronal
Del jueves 6 al viernes 14 de noviembre
Cada jornada de la Novena se vivirá en distintos espacios y comunidades del departamento, con la participación de vecinos, instituciones y grupos pastorales.
Cronograma
Jueves 6/11
Templete Plaza Juan Pablo II (entre calles Talcahuano, Plumerillo y Maipú – distrito Villa Bastías)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Viernes 7/11
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)
Misa: 8h | Rosario: 8.30h
Sábado 8/11
Salón Comunitario La Arboleda (c. Iriarte s/n – distrito La Arboleda)
Rosario: 9.30h | Misa: 10h
Domingo 9/11
Capilla Sagrado Corazón de Jesús (c. La Gloria s/n – distrito San José)
Rosario: 9h | Misa: 9.30h
Lunes 10/11
Casa Flia. Raúl Coro (B° Arcoiris – distrito Villa Bastías)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Martes 11/11
Ermita Divino Niño (c. Estancia Silva – distrito Gualtallary)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Miércoles 12/11
Ermita Virgen del Rosario (Av. Urquiza – distrito Ciudad)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Jueves 13/11
Capilla María Reina (c. El Álamo s/n – distrito Cordón del Plata)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Viernes 14/11
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (c. Monseñor Fernández 50 – distrito Ciudad)
Rosario: 19h | Misa: 19.30h
Caravana Mariana Departamental
Domingo 16/11
Salida: 9h desde Parroquia Ntra. Sra. del Socorro
Llegada: 11h al Camping Municipal
Misa de cierre