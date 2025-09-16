Este martes, la Garrafa estará en Tupungato

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la garrafa de 10 kg:
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
¿Qué se debe presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Martes 16
Tupungato
Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.30.
Miércoles 17
San Carlos
La Consulta: Loteo Suárez. A las 10.
La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.
La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 12.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
Jueves 18
Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social, detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.
Sábado 20
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.