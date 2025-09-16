Este martes, la Garrafa estará en Tupungato

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la garrafa de 10 kg:

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué se debe presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Martes 16

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.30.

Miércoles 17

San Carlos

La Consulta: Loteo Suárez. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Jueves 18

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social, detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Sábado 20

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.