En Tupungato, la UEP realizó diversos operativos con resultado positivo

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realizó múltiples intervenciones en distintas zonas del departamento. Los procedimientos incluyeron la recuperación de bicicletas sustraídas, detenciones por tenencia de estupefacientes y aprehensiones de personas con medidas pendientes, además de infracciones por consumo de alcohol en la vía pública.

En el marco de los operativos de prevención y control que se desarrollan en toda la provincia, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante una serie de intervenciones que permitieron recuperar bienes sustraídos. Las acciones se realizaron durante el fin de semana en distintos puntos del departamento.

Uno de los procedimientos tuvo lugar sobre calle Belgrano Norte, donde se logró recuperar dos bicicletas robadas: una, rodado 26, color azul y blanco, marca Mars Star, y otra, rodado 29, color gris, marca Fire Bird, que había sido sustraída en las inmediaciones.

Además, se labraron cinco actas contravencionales por infracción al Artículo 95 de la Ley 9099, debido a personas que se encontraban en estado de ebriedad en la vía pública.

En otro operativo, personal policial trasladó a un hombre desde el callejón Amín hacia la Comisaría 20, tras constatar que llevaba consigo cogollos de marihuana infringiendo lo dispuesto por la Ley 23737 y la Ley Provincial 6722.

Por último, se concretaron cinco aprehensiones por medidas pendientes, entre ellas una persona con pedido de captura desde el 22 de septiembre de 2025, interceptada en calle La Ripiera en el ingreso al loteo Moyano. Los cuatro restantes registraban requerimientos judiciales de distintos años.