Tupungato

El Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos atenderá en Cordón del Plata

septiembre 9, 2025

Así lo informó el municipio.

El municipio de Tupungato informó que el quirófano continúa con su atención. Este será el cronograma:

Agenda

Miércoles 10 y Jueves 11/9

Delegación Municipal Cordón del Plata, calle El Álamo s/n

8h

 Se realizan 10 esterilizaciones por día.

Un turno por persona, según orden de llegada.

Requisitos

Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.